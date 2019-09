Wandelpaden Kapitein Zeppospark al kapot voor ze klaar zijn Sabine Van Damme

18 september 2019

18u42 7 Gent Het Kapitein Zeppospark aan het Houtdok zal een welgekomen nieuwe groenplek zijn voor de Muide. Die moeten er alleen langer dan voorzien op wachten. De pas aangelegde paden vertoonden al snel barsten, en moeten helemaal opnieuw gelegd worden.

“Waarom is het Kapitein Zeppospark, dat er al redelijk afgewerkt uitziet, helemaal ontoegankelijk gemaakt? Het zou toch klaar zijn tegen de zomer van 2019?” Prangende vragen van raadslid Ronny Rysermans van N-VA, de opvallend actieve vervanger van Siegfried Bracke. Groenschepen Astrid De Bruycker moest toegeven dat de opening van het park een dik half jaar vertraagd is. “Bij de aanleg van de fiets- en wandelpaden in het park bleek al snel dat er iets fout gelopen is”, zegt ze. “De paden vertoonden barsten. De aannemer moet de kapotte stukken weer uitbreken en helemaal opnieuw aanleggen. Zolang we daarop wachten, zijn er andere zaken die ook moeten wachten. Wat we wel al gaan doen is onder meer het plaatsen van de voetstukken voor de vuilnisbakken, en zitmeubilair. Ook gaan we in oktober struiken en in december bomen aanplanten. Het gras wordt eveneens dit najaar ingezaaid. Het park is afgesloten omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden momenteel. Zodra dat wel het geval is, zal het worden open gesteld. Maar op de officiële opening van een volledig afgewerkt park is het wachten tot het voorjaar van 2020.”