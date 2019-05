Wandelend Bos landt op de Reep Sabine Van Damme

29 mei 2019

07u30 0 Gent Gent heeft dankzij het burgerbudget een ‘ Gent heeft dankzij het burgerbudget een ‘ Wandelend Bos ’, en dat is nu voor de eerste keer geland op het Bisdompleintje. Het Wandelend Bos staat standaard op de Sint-Baafssite.

De Nomadic Trees – zoals ze officieel heten – verhuizen enkele keren per jaar en kunnen overal in de stad opduiken. Zo kunnen dicht bebouwde buurten ook tijdelijk genieten van groen in de straat. De bomen staan in opvallend kleurrijke bakken, waaronder opvallend roze, en zijn met elkaar verbonden met zitelementen. Er horen ook gewone bankjes bij de opstelling. Hun eerste stop in de stad is dus het pas heraangelegde Bisdomplein. Dat ziet er nu meteen een pak groener uit.