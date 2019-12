Wandelen, sporten en elkaar ontmoeten in het Kapitein Zeppospark Jill Dhondt

17 december 2019

15u49 18 Gent Het Kapitein Zeppospark is bijna klaar. Deze week verdwijnt de werfafsluiting zodat buurtbewoners van de Muide, de omgeving Afrikalaan en de Oude Dokken er terecht kunnen om te wandelen, te sporten en elkaar te ontmoeten.

Hoewel het park nog niet klaar is kunnen buurtbewoners nu al wandelen op de promenade, sporten op het sportterreintje en trainen in het outdoor fitnessstation. Ook minder mobiele bewoners kunnen reeds genieten van het gebied. Van op de promenade kunnen ze via een rolstoelvriendelijke helling de verlaagde kade en de ligweide bereiken.

In het voorjaar zal het park, dat drie hectare groen toevoegt aan de buurt, officieel geopend worden. Tegen dan zullen ook de speeltoestellen en het uitkijkplatform op de havenkraan gebruiksklaar zijn. In afwachting krijgen het gras en de planten nog even de tijd om te groeien. “De promenade en het wijkpark worden de plek bij uitstek waar bewoners van de Muide kunnen bewegen, ontspannen en elkaar ontmoeten”, zegt Astrid De Bruycker (sp.a), schepen van Openbaar Groen. “Het park is een fantastische aanwinst voor het nieuwe stadsdeel aan de Oude Dokken.”