Wandelen, fietsen en joggen in het centrum van Gent en in andere drukke winkelstraten? Vanaf morgen niet meer zonder mondmasker Sabine Van Damme

24 juli 2020

18u21 14 Gent De stad Gent zet de lijnen duidelijker uit voor de mondmaskerplicht die vanaf morgen geldt. Mond en neus moeten bedekt zijn in het volledige winkelwandelgebied, ook bij fietsers en joggers. Ook op elk evenement dat nog doorgaat, binnen of buiten, is het mondkapje vanaf morgen verplicht. De politie zal overtreders effectief beboeten.

Gisteren al werd aangekondigd dat in het volledige winkelwandelgebied in Gent – nog steeds het grootste van Vlaanderen – een mondmaskerplicht geldt. En dat telt zonder uitzondering voor iedereen ouder dan 12 jaar die niet in een auto zit. Wandelaars, fietsers, joggers, steppers, allemaal moeten ze neus en mond bedekken als ze in centrum Gent komen, en dat tussen de Zuid en het Gravensteen, en tussen Sint-Jacobs en de Kouter. Ook enkele grote winkelassen, de Bevrijdingslaan, de Dampoortstraat de Wondelgemstraat en de Dendermondesteenweg van aan de Dampoort tot aan het Heirnisplein, worden meegenomen in dit gebied.

Deelgemeenten

Het gebied waarbinnen de mondmaskerplicht geldt, zal worden aangeduid met bordjes. Ook de straten waarin dat geldt krijgen die bordjes. De ledborden die al in de stad staan worden eveneens ingeschakeld. Het is overigens nog niet zeker dat het hierbij blijft. De stadsdiensten bekijken nog of er ook drukke straten in de deelgemeenten zijn waar een mondmaskerplicht moet komen. Maar voorlopig blijft het dus bij het centrum en de schakelstraten. Die plicht geldt trouwens 7 op 7 en 24 op 24.

Ook bij evenementen die nog doorgaan, binnen of buiten, wordt het verplicht een mondkapje te dragen.

De politie zal in eerste instantie sensibiliseren, tenzij het echt de spuigaten uitloopt. Na het weekend zal er effectief beboet worden, met GAS-boetes van 120 euro

“Van jong tot oud, houd je aan de regels”, vraagt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) met aandrang. “Als je ziek bent, of je test positief, blijf binnen. Werk mee aan contactonderzoek. Zorg voor elkaar. Gent heeft zich de voorbije maanden sterk getoond. Zo sterk moeten we blijven. Doe dit voor jezelf, voor je familie en vrienden, voor ons allemaal.”

Horeca

Op de drukste as in Gent, Veldstraat – Korenmarkt – Langemunt, zullen gemeenschapswachten de mensen sensibiliseren met folders. Ook de politie zal nadrukkelijk aanwezig zijn. Ook zij zal in eerste instantie sensibiliseren, tenzij het echt de spuigaten uitloopt. Na het weekend zal er effectief beboet worden, met GAS-boetes van 120 euro. Alleen wie neerzit op café of op restaurant, in zijn eigen bubbel en ver genoeg van anderen, mag het mondmasker afnemen. In de horeca is het vanaf morgen overigens verplicht om per tafel minstens van één iemand de contactgegevens achter te laten.

Unizo gaat akkoord met de nieuwe regels. “Een tweede lockdown zou na het prille herstel een economische ramp betekenen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jos Vermeiren. “We rekenen op de burgerzin van iedereen. Lokale handhaving en duidelijkheid zijn cruciaal. Unizo werkt dan ook goed samen met de stad en we monitoren de situatie in het werkveld voortdurend.”

De volledige kaart waarop de mondmaskerplicht staat aangeduid vindt u hier.

