Wandelen en fietsen in het Gent van Van Eyck Jill Dhondt Sabine Van Damme

06 maart 2020

13u06 0 Gent Wil je weten hoe Gent eruitzag in de tijd van Jan Van Eyck? Dat kan aan de hand van de stadswandeling die Toerisme Oost-Vlaanderen opstelde. Op een traject van zeven kilometer kan je te voet of met de fiets naar de stad kijken door een vijftiende-eeuwse bril.

Wie de expo van Van Eyck bezoekt, vraagt zich ongetwijfeld af hoe Gent eruitzag in de tijd dat het gemaakt werd. Toerisme Oost-Vlaanderen zocht het uit, en stelde een gratis fiets- en wandelkaart samen. Het middeleeuwse Gent was omringd door grachten, stadswallen en poorten. Vandaag zijn enkel nog restanten van dat grootste verleden zichtbaar. Wat weg is, wekken schilderijen, prenten, en soms zelfs foto’s tot leven.

Je bestelt de kaart gratis via www.tov.be/vaneyckroutes.