Wandelaars en bezoekers weer welkom in Dierenasiel Gent Jill Dhondt

02 juni 2020

18u01 6 Gent Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, start het gewone reilen en zeilen van het dierenasiel terug op. Wandelaars zijn weer welkom om een hond uit te laten, en bezoekers om een huisdier uit te kiezen of binnen te brengen.

Wandelaars en bezoekers kunnen sinds dinsdag weer naar het dierenasiel komen, als ze een mondmasker dragen. Buiten staat handgel klaar om de handen te ontsmetten, en binnen is er een pad uitgestippeld om kruisingen te vermijden. Mensen die honden uitlaten worden individueel binnenroepen om zich in te schrijven voor een wandeling, en terugkeren doen ze via een andere ingang. Bezoekers mogen het asiel enkel binnen wanneer ze op zoek zijn naar een nieuw huisdier, dieren binnenbrengen of ophalen. Een bezoek duurt maximaal een halfuur per persoon.

Succesvolle adopties

Het aanbod in het Dierenasiel is momenteel kleiner door een reeks succesvolle adopties. “Tijdens de lockdown zijn we begonnen met honden in de kijker te zetten”, zegt Marie-Claire De Taeye van het Dierenasiel Gent. “Het aantal adopties is daardoor niet noodzakelijk gestegen, maar er werden wel meer honden geadopteerd die hier al lang zaten. De laatste maanden werden er bovendien minder honden teruggebracht, wat anders wel gebeurt. Dat komt omdat we meer tijd hadden om geïnteresseerden te screenen en gerichte vragen te stellen. Natuurlijk, de coronacrisis is nog niet gedaan. We hopen dat wanneer mensen weer voltijds gaan werken, ze nog steeds tijd zullen hebben voor hun hond.”

Info op www.dierenasielgent.be