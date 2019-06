Wagens botsen op Evergemsesteenweg: 1 gewonde Jeffrey Dujardin

11 juni 2019

Op de Evergemsesteenweg in Gent gebeurde rond 12 uur een ongeval in de richting van de R4. Twee wagens, een zwarte BMW en een grijze Opel, reden juist voor het kruispunt aan de McDonalds op elkaar in. Bij de klap raakte er een bestuurder gewond aan de rug. De persoon zat gekneld en moest bevrijd worden, de brandweer kwam ter plekke om het dak van de wagen eraf te knippen. Door het ongeval was er de linkerrijstrook richting het kruispunt van de Industriebaan afgesloten, beide wagens moesten getakeld worden.