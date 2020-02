Wagen rijdt tegen geparkeerde voertuigen: Twee lichtgewonden Wouter Spillebeen

29 februari 2020

21u59 0 Gent In de Kapiteinstraat in Gent is een wagen vanavond rond 19.15 uur tegen twee geparkeerde voertuigen gereden.

De bestuurster was een oudere dame. Hoe de aanrijding is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of ze mogelijk onwel werd achter het stuur. Zij en haar passagier raakten bij de aanrijding lichtgewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De beschadigde wagens werden weggetakeld, waardoor de straat even afgesloten was.