Wagen knalt tegen gevel en belandt op dak: bestuurder spoorloos Jeffrey Dujardin

15 augustus 2019

10u08 0 Gent In Wondelgem richtte een chauffeur woensdagnacht rond 01.20 uur een ware ravage aan op de Evergemsesteenweg. Een BMW, die volgens getuigen aan hoge snelheid reed, raakte een gevel vooraleer hij een honderdtal meter verder op zijn dak tot stilstand kwam in een voortuin.

De BMW 318, die richting de Industrieweg reed, ramde met zijn rechterflank tegen de gevel van een woning en een geparkeerde wagen op Evergemsesteenweg. De bestuurder verloor de controle over zijn voertuig en kwam zo’n honderdtal meter verder aan de overkant van de straat, in de voortuin van een woning op zijn dak terecht. De ravage was enorm, een stenen afsluiting werd volledig vernield, een gevel werd beschadigd. De brokstukken vlogen alle kanten uit. De chauffeur kon zelf uit het verhakkelde voertuig kruipen en nam de vlucht. Hij is nog altijd spoorloos.

Op het voertuig werden reproductiekentekenplaten gevonden. “Dat is een nieuw fenomeen”, klinkt het bij de Gentse politie. “De combinatie op de kentekenplaat is van een wagen uit Wallonië, maar is niet van deze wagen. Ze zoeken naar een zelfde type voertuig en kleur, eens ze dat gevonden hebben gaan ze achter die reproductienummerplaten. Op die manier kunnen ze onopvallend te werk gaan. De politie ziet natuurlijk het verschil, maar voor andere is het verschil niet duidelijk.”

Er is een onderzoek gestart, “Er zijn zaken in de wagen gevonden die ons de mogelijkheid geven verder onderzoek te doen. Daarnaast zou er ook sprake zijn van mogelijke camerabeelden.”