Wagen knalt tegen gevel en belandt 100 meter verder in voortuin: bestuurder slaat op de vlucht Jeffrey Dujardin

15 augustus 2019

10u08 210 Gent Een bestuurder heeft woensdagnacht op de Evergemsesteenweg in Wondelgem een ravage aangericht. De BMW, die volgens getuigen met hoge snelheid reed, raakte een gevel vooraleer hij een honderdtal meter verder op zijn dak tot stilstand kwam in een voortuin. De automobilist vluchtte weg en is spoorloos. “Hij had zeker iets te verbergen", zegt bewoonster Wendy.

De BMW 318, die richting de Industrieweg reed, ramde rond 1.20 uur met de rechterflank de gevel van een woning en een geparkeerde wagen op de Evergemsesteenweg. De bestuurder verloor zo helemaal de controle over zijn voertuig. Dat kwam zo’n honderdtal meter verder aan de overkant van de straat, in de voortuin van een woning, op zijn dak terecht. Ook een stenen afsluiting raakte zo vernield, de brokstukken vlogen alle kanten uit. “Nog een geluk dat dat muurtje er stond”, zegt Wendy, die woont op de plaats waar de BMW tot stilstand kwam.

Vermoedelijk had die bestuurder iets te verbergen. De politie heeft hier een groot mes gevonden, en er lagen ook verpakkingen met een tekening van een cannabisplant op Wendy, bewoonster Evergemsesteenweg

“Het kon zoveel erger geweest zijn. Toen ik door mijn raam keek, zag ik de chauffeur uit de auto kruipen. Hij gaf een verwarde indruk.” De man liep vervolgens weg richting het kruispunt met de Vierweegsestraat. “Ik zag hem mankend vluchten”, vertelt Wendy. “Vermoedelijk had die bestuurder iets te verbergen. De politie heeft hier een groot mes gevonden, en er lagen ook verpakkingen met een tekening van een cannabisplant op.”

Snel trui uitgetrokken

Op de plek van het ongeval lag donderdagochtend tussen de brokstukken een grijze trui. “Dat is van de chauffeur”, zegt Wendy. Mogelijk heeft hij snel die trui uitgedaan, zodat hij minder herkenbaar zou zijn? Een andere buurtbewoner heeft hem namelijk met iets zwarts aan gezien.”

Reproductienummerplaat

Daarnaast bleken op de wagen reproductiekentekenplaten te hangen. Dat zijn nummerplaten die je in een gespecialiseerde winkel kan laten maken voor de voorzijde van je wagen. “Het is een gekend fenomeen bij mensen die een misdrijf willen plegen”, klinkt het bij de Gentse politie. “Ze zoeken eerst naar een zelfde type voertuig en kleur. Eens ze dat gevonden hebben, noteren ze de nummerplaat. Erna laten ze die reproductiekentekenplaten dubbel maken in de winkel. Op die manier kunnen ze onopvallend te werk gaan. Als ze iets mispeuteren, wijst de nummerplaat immers naar de echte eigenaar. In dit geval is de originele nummerplaat toe te schrijven aan iemand uit Wallonië. De politie ziet natuurlijk het verschil op de nummerplaten, maar voor anderen is dat niet zo duidelijk.”

De politie is intussen een onderzoek gestart. “Er zijn zaken in de wagen gevonden die ons de mogelijkheid geven verder onderzoek te doen. Daarnaast zijn er mogelijk ook camerabeelden", aldus de Gentse politie.