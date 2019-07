Wagen gaat over de kop op Hundelgemsesteenweg Jeroen Desmecht en Cédric Maes

12 juli 2019

00u48 8 Gent Een wagen is donderdagnacht op zijn dak beland langs de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg.

Het ongeval gebeurde rond 22.30 uur. Om een nog onbekende reden belandde een wagen op z'n kop in de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg. Zowel politie als brandweer kwamen ter plaatse. De auto raakte tijdens het ongeval ook een wagen die langs de baan geparkeerd stond richting Merelbeke. “Over de precieze omstandigheden is voorlopig weinig duidelijkheid”, klinkt het bij de politie. Volgens een getuige zijn de eigenaars van de geparkeerde wagen momenteel op vakantie. De brandweer had nadien nog even werk met het reinigen van het wegdek. Rond 23.30 uur was het voertuig getakeld en konden ook de hulpdiensten vertrekken. Er vielen geen gewonden.