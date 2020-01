Wagen gaat over de kop op E17 ter hoogte van Ghelamco Arena Wouter Spillebeen

Een chauffeur is gewond overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij met zijn BMW enkele keren over de kop ging op de E17 ter hoogte van de Ghelamco Arena. Er raakte geen ander voertuig bij de aanrijding betrokken.

De wagen met Franse nummerplaat reed naar alle waarschijnlijkheid aan een hoge snelheid op de E17 in de richting van Antwerpen toen de chauffeur de controle over het stuur verloor. De wagen ging over de kop en kwam op zijn dak tot stilstand op de linkerrijstrook. De chauffeur was gewond en werd door de brandweer uit de wagen geholpen.

Door de takelwerken was de E17 gedeeltelijk versperd. Het verkeer moest over de rechterrijstrook en de pechstrook rijden, wat een file veroorzaakte. De takeldienst trok de wagen recht en takelde die weg rond 14.25 uur.