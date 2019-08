Wagen belandt op dak op R4: 1 lichtgewonde Jeffrey Dujardin

25 augustus 2019

Op de R4 richting Zelzate is zondagavond rond 19.15 uur ter hoogte van Oostakker een ongeval gebeurd. Een bestuurder verloor de controle over het stuur en belandde tegen de middenberm. Door de klap vloog de wagen op zijn dak. De wagen was klaar voor de schroothoop. Bij het ongeval raakte de bestuurder lichtgewond, hij werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Er waren twee rijstroken afgesloten voor het verkeer, rond 20 uur was de rijbaan terug vrij.