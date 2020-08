Wafelhuis MAX verhuist vanaf 2021 naar de kust: “Gent is een stad, geen bos” Erik De Troyer

21 augustus 2020

18u21 15 Gent Het bekendste wafelhuis van Gent verlaat na 182 jaar de stad. Het huurcontract van MAX loopt af maar uitbater Yves zag de voorbije jaren zijn publiek ook steeds meer wegblijven uit de binnenstad. “Het circulatieplan, de LEZ…wie weet wat bedenken ze volgend jaar”, zegt hij.

MAX is een begrip in Gent. Heel wat Gentenaars hebben er ooit wel eens een knapperige wafel gegeten en toeristen liepen de zaak plat. “We zullen Gent absoluut missen, maar op 31 december doen we deur definitief dicht”, zegt Yves Van Maldeghem, al 22 jaar uitbater van de zaak.

“We huren twee panden op het Goudenleeuwplein”, legt hij uit. “Het ene pand is verkocht aan een brouwerij, het andere pand is toe aan een verlenging van het huurcontract. Verder doen in één pand zien we niet zitten. We zouden naar een ander pand in het centrum van Gent kunnen verhuizen maar we moeten ook de afweging maken of dat nog wel een goed idee is. De huurprijzen in centrum Gent zijn bijzonder hoog en het publiek dat vroeger onze zaak vulde komt niet meer naar de binnenstad.”

“We hebben de verschuiving zien gebeuren na de bouw van de stadshal. Toen werd ons terras minder aantrekkelijk maar dat voelden we maar licht. Daarna kwam het circulatieplan. Dat heeft er voor gezorgd dat onze vaste klanten - toch vaak mensen op leeftijd - niet meer naar hartje Gent kwamen. We konden dat gelukkig opvangen door de forse toestroom aan toeristen. De volgende klap was de LEZ waardoor bezoekers nog meer kans op een boete hadden. De finale klap was het wegvallen van een groot deel van de toeristen door corona.”

“Er zijn de voorbije jaren drastische beslissingen genomen door dit stadsbestuur, zonder te kijken naar de commerçanten. Gent is een topstad maar men heeft er een bos proberen van maken. We zagen een aaneenschakeling van handelszaken die wegvielen en daardoor werd de binnenstad minder interessant.”

Yves heeft al een plan voor de nieuwe locatie van Max. “We gaan naar de zee. Liefst naar een kleinere stad of gemeente waar het aangenamer is en waar niet met boetes wordt gestrooid. Een exact pand heb ik nog niet op het oog maar een kwaliteitshuis als MAX kan men overal neerplanten en er succes mee hebben.”

Een stormloop naar MAX om een laatste keer een wafel te eten hoeft niet. “We blijven open tot 31 december. Alle tijd dus om nog eens langs te komen”, besluit Yves.