Wafel- en ijssalon in Veldstraat ontvangt prijs voor netheid en organisatie Jill Dhondt

19 februari 2020

15u11 0 Gent Dolce Banana, op de hoek van de Veldstraat en de Hoornstraat, ontving als eerste wafel- en ijszaak in Gent een ‘Smiley’ van het FAVV.

Dolce Banana gaat op een erg precieze wijze om met netheid en organisatie. De teamleden volgen een strak schoonmaakschema en houden tot in de puntjes bij wanneer producten geleverd en verkocht worden, op welke temperatuur ze bewaard worden, en wat er in de producten zit. Omwille van hun orde en netheid ontving de wafel- en ijszaak als eerste in zijn soort in Gent een Smiley van het FAVV. “Het is niet zo evident om dat te behalen”, vertelt Thomas Lachkar Malter, mede-zaakvoerder met Salah Edine Ouail. “Het gaat om meer dan netheid, je moet elke dag alles van a tot z bijhouden om in aanmerking te komen. Dat gebeurt niet van de ene dag op de andere, het vergt tijd om alles piekfijn in orde te krijgen. We hebben daar samen met ons personeel aan gewerkt, zodat elke medewerker het schema kan uitvoeren.”

De Smiley-sticker hingen Thomas en Salah met trots op de deur. “Het is een mooie bekroning voor ons, een teken dat we in de goeie richting aan het werken zijn. Ons werk gaat om meer dan centjes verdienen, we willen ook goed en veilig te werk gaan. Op het vlak van hygiëne zitten we zeker goed, als het gaat om onze producten willen we blijven vernieuwen.”