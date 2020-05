Wachtrijen aan Primark, Action en Kruidvat, relatief druk in de stad Sabine Van Damme

11 mei 2020

11u36 118 Gent De winkels mochten weer open maandag, en ook in Gent waren er mensen die geen seconde langer konden wachten om daarheen te spurten. Aan de Primark stond om 8.45 uur al een lange wachtrij. Ook bij Action en Kruidvat was het aanschuiven, net als bij telefoonwinkels. In de stad was het relatief druk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vooral in de Langemunt liep er veel volk. In de Veldstraat was het een stuk rustiger. De gemeenschapswachten stonden paraat om mensen in de juiste richting te sturen. Want hoewel alles duidelijk staat aangegeven, zijn er mensen die vrolijk ‘spookwandelen’. Ook de politie patrouilleert door de stad.

Shoppen bij Primark blijkt een levensnoodzakelijke bezigheid voor velen. Een lange wachtrij stond er al voor openingstijd, maar zelfs daarna bleef het druk. Idem voor Kruidvat, ook daar staat constant volk op straat te wachten. Ook aan de Lijnwinkel en de telefoonwinkels was het druk. In andere zaken bleef het relatief rustig. Bij Blokker aan de Korenmarkt bijvoorbeeld stond voor openingstijd welgeteld één vrouw te wachten, tegen de gevel aangeleund om te schuilen voor de snijdende koude wind.

Buiten het centrum bleek vooral Action populair, zowel in Mariakerke als in Destelbergen was het daar druk, met wachtrijen buiten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Action

Blokker

Destelbergen

Gent

Korenmarkt

Kruidvat

Langemunt

Lijnwinkel