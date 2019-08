Wachtlijst voor sociale woningen opnieuw langer geworden: “Met 12.774 gezinnen hoogste aantal ooit” Sabine Van Damme

20 augustus 2019

16u32 0 Gent Uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) blijkt dat de Gentse wachtlijst voor sociale woningen opnieuw langer is geworden. “Met 12.774 gezinnen op de lijst is dat zelfs het hoogste aantal ooit. Onaanvaardbaar”, foetert PVDA. Bevoegd schepen Tine Heyse relativeert het cijfer, maar zegt dat er inderdaad actie nodig is.

“Het is onaanvaardbaar dat zoveel Gentenaars op een steeds langere wachtlijst staan terwijl er al jaren extra sociale woningen beloofd worden”, zegt Tom De Meester, fractieleider voor de Gentse PVDA. “Nog nooit stonden zoveel Gentenaars op die wachtlijst. In één jaar tijd kwamen er 1.576 mensen bij.” De PVDA vraagt dat de nieuwe meerderheid de ambities concreet maakt en met ambitieuze doelstellingen de wachtlijsten aanpakt. “Op een wachtlijst kan je niet wonen. De Gentenaars verdienen een ambitieus sociaal woonbeleid en geen loze beloftes”, aldus De Meester.

Aanvragen voor nieuwe woning

Tine Heyse, bevoegd voor wonen, ontkent het probleem niet, maar relativeert het cijfer. “Bij die 12.774 zitten ook een aantal mensen die een nieuwe sociale woning hebben aangevraagd. Die wonen al in een sociale woning, maar willen om welke reden dan ook verhuizen. Toch draait het echte cijfer ergens tussen de 10.000 en de 11.000, en dat is inderdaad veel te veel. Het klopt ook dat het totaal inderdaad wel zal gestegen zijn tegenover vorig jaar.”

PVDA wil dat Gent een concreet cijfer plakt op het aantal nieuwe sociale woningen die ze wil bouwen. “Maar dat doet de PVDA in Zelzate ook niet”, zegt Heyse fijntjes. “Dat heeft dan ook totaal geen zin. Of we extra woningen kunnen bouwen, is een Vlaamse bevoegdheid én we zijn ervoor afhankelijk van sociale huisvestingsmaatschappijen. Onze visie is wel duidelijk. We willen echt wel meer woningen, ook al weten we dat dat niet simpel is. Mijn beleidsnota wonen zal op dat vlak iets meer duidelijkheid geven. Maar welk cijfer we er ook zouden op plakken, het zou sowieso te weinig zijn. We kunnen deze legislatuur nooit de tekorten wegwerken.”

Compensatie

Het bestuursakkoord belooft in te zetten op vier sporen, gaande van renovatie en onderhoud tot vervangingsbouw, nieuwbouw en compensatie. “Compensatie is nodig, omdat we bij vervangingsbouw altijd woningen verliezen. Door de nieuwe normen moeten de vervangwoningen groter zijn. Maar we willen vooral gaan inzetten op grootschalige vervangingsbouw zoals aan het Rabot is gebeurd. Dat staat in Nieuw Gent ook op stapel.”

De PVDA maakt zich ook ernstig zorgen over de startnota van Bart De Wever voor de Vlaamse onderhandelingen. Die zou de financiering voor sociale woningen in onder meer Gent volledig droog willen leggen. “In Gent beloven Open Vld en CD&V, allebei meerderheidspartijen, dat ze willen inzetten op nieuwe sociale woningen, maar op Vlaams niveau blijft het muisstil over het voorstel van Bart De Wever. Een bouwstop voor sociale woningen in Gent is onaanvaardbaar, zal de wachtlijsten doen toenemen en de armoede in onze stad vergroten”, besluit De Meester.