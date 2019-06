Waarschuwingsbord voor ebolavirus aan woonblok is bewonersprotest tegen sluikstort Erik De Troyer

16u50 8 Gent In het Edward Anseeleblok aan de Watersportbaan hangt een opmerkelijke waarschuwingsaffiche aan de deur. ‘Gevaar, betreden op eigen risico, ziektekiemen ebolavirus’ staat op het blad te lezen. Gelukkig blijkt er van ebola helemaal geen sprake. Het is een protestactie van de bewoners tegen het enorme sluikstortprobleem in de toren.

“Vroeger was dit één van de betere woonblokken. Je moest een bewijs van goed gedrag en zeden hebben om hier te mogen wonen. Nu worden alle probleemgevallen naar hier gestuurd”, klaagt een bewoner. “Het sluikstortprobleem is enorm. We hebben sinds twee jaar een systeem met ondergrondse afvalcontainers. Dat is een duur systeem en dat wreekt zich. Hier worden voortdurend zwarte afvalzakken gedropt in de gangen, in de lift. Afval wordt in de gratis papiercontainer gedumpt. Ratten en ongedierte zitten overal. Dit gebouw is niet meer veilig. Daarom die affiches. Het is een waarschuwing dat er iets moet gebeuren aan de leefsituatie hier.”

De gebouwen zijn van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Vorige zomer trokken de bewoners al eens aan de alarmbel om dezelfde reden. Volgens de bewoners is de situatie sindsdien nog verslechterd. “Hier wonen veel mensen met angst. Het neigt soms ook naar puur getreiter. Zo worden afvalzakken tussen de liftdeuren gedropt. Zo kunnen bejaarde bewoners hun appartement niet verlaten.”

“We zijn op de hoogte dat er jammer genoeg bewoners zijn die sluikstorten in het gebouw Anseele. Het gaat om een beperkte groep huurders”, zegt Griet Vandekerckhove van WoninGent uit. “Dit is heel vervelend voor de medebewoners die de regels wel correct naleven. We hebben aan de Watersportbaan een flatwachter en huisvuilwerker die sluikstort zo snel als mogelijk verwijderen. Samen met onze sociaal assistent ondernemen zij ook acties om de bewoners te sensibiliseren omtrent het correct aanbieden van hun afval. Ons sluikstortteam probeert de sluikstorters te identificeren, zodat we de opruimkosten op hen kunnen verhalen en de sluikstorters gericht kunnen aanspreken op hun gedrag. Dit sluikstortteam werkt overigens ook nauw samen met IVAGO en het Overlastteam van de politie.”

Ondergrondse containers

Bij WoninGent geeft men wel toe dat sinds de invoering van de ondergrondse afvalcontainers meerdere gebouwen last hebben van sluikstort in de gangen. Voorlopig blijft het voor WoninGent bij sensibiliseringsacties via het bewonersmagazine WijsWonen en via gerichte acties in het gebouw.