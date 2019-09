Waarom Ledeberg en Gentbrugge vol staan met palletten snelbouwblokken Erik De Troyer

19 september 2019

Opvallend zicht in Ledeberg en Gentbrugge, overal staan er palletten met snelbouwblokken langs de weg. Er zijn alvast geen plannen om er een grote muur te bouwen. Het blijkt om de voorbereidingen te gaan voor het startevenement van het festival van de architectuur. Daarvoor moeten tegen zaterdagochtend 7.000 dominostenen opgesteld worden tussen wijkpark de Porre in Gentbrugge en de Standaartsite in Ledeberg. Daarvoor worden die stenen gebruikt.

“De domino’s nemen heel wat ruimte in en dus staan er her en der al palletten met stenen klaar langs de weg. We zijn ook bezig met het bouwen van constructies voor wanneer straten gekruist dienen te worden of wanneer dominostenen gebouwen in moeten”, zegt organisator Sam De Brabander. In totaal zullen 250 vrijwilligers de blokken recht zetten. De eerste domino krijgt zaterdag om 17 uur een duwtje.