Waarnemend gouverneur blijft nog tijdje aan, ook na zijn 65ste Sabine Van Damme

07 december 2019

11u20 0 Gent Een gouverneur moet op zijn 65ste verjaardag met pensioen, maar voor een waarnemend gouverneur geldt die regel blijkbaar niet. Althans, daar kan wel een uitzondering worden opgemaakt. De waarnemend gouverneur, Didier Tollenaere, kreeg de vraag van Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers om ook na zijn 65ste verjaardag te blijven.

4 januari. Dan wordt Didier Tollenaere 65 jaar. En in principe gaat hij dan met pensioen. Net zoals ook de vorige gouverneurs Jan Briers en wijlen André Denys met pensioen moésten op hun 65ste. Briers had nochtans gevraagd om langer te mogen blijven, omdat er geen opvolger was. Maar dat mocht niet, en dus werd Didier Tollenaere in november 2018 aangesteld als waarnemend gouverneur, tot er een nieuwe zou zijn aangeduid. Er liep een ‘onafhankelijke procedure’. Dat is nu ruim een jaar geleden, de procedure is ontploft en geëindigd in ruzie en emoties, maar dus niet in een nieuwe gouverneur.

Een nieuwe waarnemend gouverneur aanstellen nu Tollenaere 65 wordt, zou een nog grotere afgang zijn, na het fiasco van de ‘onafhankelijke procedure’. En dus heeft Bart Somers aan Tollenaere gevraagd om nog ‘even’ aan te blijven. Er is intussen beslist om de gouverneur terug politiek aan te duiden, zoals dat vroeger altijd al gebeurde. Dus is het wachten tot er – naast de Vlaamse – eindelijk een federale regering wordt gevormd, zodat de machtsverhoudingen tussen de partijen duidelijk worden. En dan wordt de nieuwe gouverneur gekozen. Voor Oost-Vlaanderen wordt dat misschien toch weer Carina Van Cauter, die bij de onafhankelijke procedure uit de boot viel wegens tegenvallende score op de tests.