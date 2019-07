Waarborgen, bierkannen, klantenkaarten...een pint bestellen op Gentse Feesten was nog nooit zo ingewikkeld

Erik De Troyer

23 juli 2019

09u30 0 Gent Een pintje bestellen, meer dan een pink in de lucht steken aan een toog is het niet. Toch is een pint bestellen tijdens de Gentse Feesten ingewikkelder dan ooit tevoren. Tussen de pleinen durven de prijzen voor een pint al aardig verschillen en ook de waarborg voor glazen loopt enorm uit mekaar. En dan zijn er nog speciale aanbiedingen, bierkannen en klantenkaarten. Om u de tijd te besparen om dat allemaal uit te zoeken: onze pintjesgids.

‘Koop uw pint op de feestenpleinen’ staat er te lezen op de lichtkranten. Maar welke plein serveert de goedkoopste pint? Zelfs die vraag laat zich niet makkelijk beantwoorden. Want de duurste pint van de Gentse Feesten blijkt eigenlijk de goedkoopste te zijn. Aan de Groentenmarkt betaal je 3,60 euro voor een pint. Maar het is er wel één van 33cl terwijl de andere pleinen er één van 25cl aanbieden. Omgerekend komt dat op 2,71 euro voor een pint. De meeste andere pleinen vragen 2,80 euro voor een pint.

Maar het kan nog goedkoper. Zo kan men ook bierkannen bestellen. Dat komt een pak voordeliger uit. Omgerekend komt het op 2.50 euro per pint...maar dan is wel een bierdrinkende compagnie nodig, want anderhalve liter pils op je eentje uit een kan drinken, is toch kantje-boordje marginaal.

Duurste pinten

De Korenmarkt heeft de duurste pinten. Daar betaal je drie euro voor een pint maar de herbruikbare beker ter waarde van 10 cent zit wel al in die prijs inbegrepen. De klantenkaart van de Korenmarkt levert dan weer twee gratis pinten (of cocktails), wat de prijs kan drukken.

En zo komen we bij het bijna onontwarbare kluwen van waarborgen en herbruikbare bekers. De herbruikbare beker van vorig jaar vinden we op minder pleinen terug dan vorig jaar: Sint-Baafs, Sint-Jacobs en Vlasmarkt en Polé Polé. Daar betaal je één euro waarborg. de Groentenmarkt, het Luisterplein, de Korenmarkt en Mardi Gras hebben hun eigen bekers van hun bierleveranciers. Die van de Korenmarkt kosten 10 cent, die van Mardi Gras 70 cent. Alle andere zijn goed voor één euro. Het Veerleplein is het enige plein zonder waarborgen. Daar betaal je 2.80 euro voor een Sparta pils in een glas. Je mag er wel niet de feestenzone mee in.

Uniforme kaart

Ook de pleinorganisatoren lijken zich intussen bewust dat er meer eenduidigheid moet komen tussen de pleinen. Zowel de Korenmarkt als Trefpunt hebben een eigen klantenkaart die opgeladen kan worden. Volgens feestenburgemeester Annelies Storms is er een overleg gaande tussen de verschillende terreinen om met één uniforme kaart te komen, die bijvoorbeeld kan meegegeven worden met het Gentse Feestenboekje. “Wildgroei van kaarten willen we vermijden”, zegt ze.

“Het zou inderdaad goed zijn als we een gezamenlijke kaart zouden hebben. Technisch is dat niet makkelijk”, zegt Zaf van de Korenmarkt. “De pleinen mogen wettelijk gezien geen prijsafspraken maken. Bovendien zijn er al twee systemen en dat is een extra obstakel. Hoe dan ook moeten we ervoor zorgen dat zo’n klantenkaart ook iets extra opbrengt voor de feestenbezoeker. Ook wij merken dat de feestvierder het er moeilijk mee heeft. Onze mederwerkers moeten voortdurend uitleg geven over die klantenkaarten en dat betekent vertraging aan de kassa. We moeten naar een oplossing voor heel de Genste Feesten.”