Waar naartoe met de kinderen in de krokusvakantie? Jill Dhondt

18 februari 2020

10u51 0 Gent De krokusvakantie staat voor de deur, eindelijk! Kinderen kunnen haast niet wachten om hun schooluniform in te ruilen voor hun speelkleren. Hoe kunnen ze het meeste halen uit hun vakantie? Ver hoeven ze niet te zoeken, Gent heeft een divers aanbod waar ze met vrienden of familie van zullen smullen.

Theater

Het Kindertheaterfestival Klein Festijn, intussen een vaste waarde in het Gentse landschap, is er deze krokusvakantie terug voor kinderen tussen 0 en 10 jaar. Het festival keert terug met enkele succesnummers waaronder het babyconcert en de voorstelling ‘Hé, wie zit er op de wc?’, maar uiteraard ook met nieuwe shows. Zo moet ‘Droeve Rozie, Blije Rozie’ kinderen op een ludieke wijze in contact brengen met klassieke muziek. Met een hedendaagse versie van De Koning van Katoren, over angst en een dalend geloof in de politiek, snijden de organisatoren een brandend actueel onderwerp aan op kindermaat. Tussen deze en de vele andere voorstellingen door kunnen de bezoekertjes achter de schermen loeren, acteurs en muziekinstrumenten leren kennen, spelen en knutselen.

Klein Festijn, van 24 tot en met 28 februari, in het Lakenmetershuis en zaal Op De Wolken.

Film

Naast theater kunnen kinderen ook smullen van een breed filmaanbod in de krokusvakantie. Het programma van het JEF festival werd opgesteld zodat kinderen van alle leeftijden, samen met hun ouders, kunnen genieten. Zo opent het festival met een reeks kortfilms voor kinderen vanaf 18 maanden, en met de animatiefilm ‘Marona’, over een straathond die terugkijkt op haar leven. De dagen erna staan er parels op het programma zoals ‘The muppet movie’, ‘The dark crystal’ en ‘De Freggels’. Naast film zet het festival ook in op randanimatie zoals een gamelab en een workshop over 3D-animatie.

Het JEF festival loopt van 22 tot 29 februari, op meerdere locaties in Gent.

Springen, kruipen, glijden

Op zoek naar een plek waar de kinderen zich ongeremd kunnen uitleven? Dan kan het opblaasbaar park Jump Sky in Dok Noord de oplossing zijn. Het park werd nog maar net geopend, en bestaat uit één gigantisch luchtkasteel van 2000 vierkante meter. Daarop staan veertig attracties waaronder een 150 meter lange obstakelbaan, een worstelring, een interactieve klimmuur, een sportkooi en een behendigheidsring. Ouders kunnen meespringen of wachten in de zitruimte, met zicht op het springkasteel.

Het Jump Sky Inflatable Park is open van woensdag tot zondag.

Maakdag

Een creatieve dag voor het hele gezin, daar draait het om op de maakdag in het Industriemuseum. Kinderen kunnen er samen met hun ouders, grootouders, nonkels, eender wie, de handen uit de mouwen steken tijdens een workshop. Hun zelfgemaakte creaties kunnen ze nadien vol trots mee naar huis nemen.

De maakdag vindt plaats op 25 februari van 10 tot 17 uur in het Industriemuseum, Minnemeers 10.

De beentjes strekken

Ga op zoek naar een goede regenjas en trek de natuur in deze krokusvakantie. De Gentse regio heeft zoveel mooie natuurgebieden om te verkennen. De Gentbrugse Meersen, de Bourgoyen, het Leeuwenhof, de Keuzemeersen, de Westerplas, de Damvallei, stuk voor stuk parels. Ga op zoek naar het park in jouw buurt, en snuif samen met de kleintjes wat frisse buitenlucht op.

Sterren staren

Op 28 en 29 februari zetten astronomen van over heel Vlaanderen hun telescopen ter beschikking, om de maan en de sterren van dichtbij te bewonderen. Eén van de plekken waar je naartoe kan, is de UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien. Daar kunnen jong en oud naar de sterren staren door grote telescopen, en genieten van een extra woordje uitleg. Jongeren die niet genoeg kunnen krijgen van de ruimte, kunnen deze krokusvakantie ook een jeugdcursus volgen op de sterrenwacht. In vijf lessen komen ze meer te weten over de sterren, zwarte gaten, ruimtevaart, aliens, astrofotografie en zo veel meer.

UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien, Gezusters Lovelingstraat.

Ongewone kampen

Je kan je geen schoolvakantie inbeelden zonder jeugdkampen. De klassiekers komen iedere keer terug: voetbalkamp, danskamp, tenniskamp. Deze krokusvakantie worden er daarbovenop enkele kampen georganiseerd waar je niet elke dag over hoort. Zo voorziet Idee Kids een gehaktballenkamp, met recepten van Wim Ballieu. Elke dag maken de kinderen een verrassende gehaktbal, op basis van seizoensgroenten en liefde. Free Time pakt onder meer uit met een kamp waarin kinderen kunnen uitvinden, brood bakken, dieren verzorgen en Braziliaans carnaval vieren.

Het gehaktballenkamp loopt van 24 tot 28 februari in het Atheneum Voskenslaan. De kampen van Free Time vinden plaats in het Sint-Paulus Instituut, van 24 tot 28 februari.