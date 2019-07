Waar is de rode dame naartoe? Erik De Troyer

13 juli 2019

18u20 0

Een bekend Gents uitzicht is er niet meer. Even mysterieus als het beeld opdook is de naakte dame van de Voorhoutkaai nu ook weer verdwenen. In juli 2014 - precies vijf jaar geleden dus - werd het beeld van de naakte dame met een hoofdtelefoon op een houten staketsel geplaatst. Er werd nooit toestemming verleend om dat beeld te plaatsen en het werd ook nooit opgeëist door een kunstenaar of organisatie. Vandaag is het beeld verdwenen. Meegenomen door de kunstenaar? Gestolen? Niemand die het weet.