Waar corona goed voor is: studenten verpleegkunde weten sneller dan ooit of ze effectief in het beroep willen stappen 82% van de studenten is tevreden met studiekeuze, 12% denkt na over heroriëntering en 6% haakt af Sabine Van Damme

16 juni 2020

Een studie van het UZ Gent en het Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde (UCVV) van de UGent tijdens de coronacrisis toont dat studenten verpleegkunde sneller dan ooit weten of ze effectief in het beroep willen stappen. Er werd een enquête afgenomen bij 1.079 studenten verpleegkunde tussen 30 april en 20 mei 2020. Er werd gepeild naar hun motivatie, en die blijkt even belangrijk als het aspect jobzekerheid.

Studenten verpleegkunde ervoeren tijdens de coronacrisis een moeilijke combinatie van afstandsonderwijs en stages in bijzondere omstandigheden. Zo kwamen ze al snel te weten of ze gemotiveerd zijn voor het beroep van verpleegkundige. De studie van het UCVV toont dat ook in deze gezondheidscrisis studenten verpleegkunde achter hun beroepskeuze staan: 76 procent van de studenten is gemotiveerd voor de job. Ze vinden hun studie persoonlijk belangrijk en interessant. Ook is 90 procent trots op hun studie verpleegkunde en 82 procent is tevreden met hun keuze om voor deze job te studeren.

Toch zijn er ook studenten die tijdens de coronacrisis twijfelden. Zo’n 12 procent denkt na over heroriëntering. Nog eens 6 procent heeft tijdens de crisis beslist om uit de opleiding te stappen. “Een opleiding verpleegkunde start je best vanuit een intrinsieke interesse voor het beroep,” licht Veerle Duprez van het UCVV toe. “Economische beweegredenen of jobzekerheid zijn niet voldoende. Studenten met die laatste drijfveer zien we nu sneller afhaken.”

Motivatie

“Voldoende aandacht voor goed gemotiveerde studenten is belangrijk”, stelt Branko Vermote, motivatiepsycholoog en onderzoeker Universiteit Gent. “Uit de studie blijkt dat studenten hun veerkracht en motivatie behouden of zien toenemen wanneer ze zich competent voelen, verbondenheid ervaren met hun medestudenten en lesgevers, inspraak krijgen en voorbereid aan de slag gaan in de praktijk.”

De onderzoekers zagen tijdens de crisis dat een op de twee studenten een stage deed waar hij of zij pal achterstond. Studenten die overtuigd startten aan de stage, konden zo de meerwaarde voor hun beroepskeuze ervaren. Studenten voelden zich ondersteund, bekwaam en hadden het gevoel van keuze. Toch voelde ook 12 procent zich gedwongen om een stage aan te vatten. Deze stagementoren boden minder ondersteuning, maar ook de studenten zelf maakten zich zorgen over hun bekwaamheid in deze uitzonderlijke omstandigheden.

De coronacrisis bood studenten die stage liepen de unieke kans om te ervaren hoe belangrijk zij als beroepscategorie zijn. “Stage-instellingen die ook in deze periode inzetten op een sterke begeleiding, zorgen er mee voor dat we competente verpleegkundigen afleveren die met volle goesting in het werkveld stappen”, besluit Simon Malfait,verpleegkundige en verplegingswetenschapper in het UZ Gent.