Waar blijven die mondmaskers? “Wie er eind deze week nog geen heeft mag contact opnemen met Gentinfo”



Sabine Van Damme

25 juni 2020

10u57 0 Gent Heel wat Gentenaars kregen intussen een gratis mondmasker met 2 filters in de bus, geschonken door de stad. Maar er is ook een grote groep Gentenaars die nog niks in de bus kreeg. “Wie er eind deze week nog geen kreeg, mag contact opnemen met Gentinfo”, klinkt het bij de burgemeester.

Alle Gentenaars ouder dan 12 jaar moeten er eentje krijgen, een mondmasker van de stad. Op 4 juni konden de maatwerkbedrijven starten met het samenstellen van pakketten met mondmaskers en filters per adres. Die pakketten gingen dan naar B-Post, dat ervoor zou zorgen dat de mondmaskers ‘eerstdaags’ in de bus zouden vallen. Het is vandaag 25 juni, en heel wat Gentenaars hebben nog steeds niets ontvangen. Dat is onder meer zo in Drongen, Wondelgem en Oostakker, al zijn er in diezelfde gebieden ook mensen die wel al hun pakket in de bus kregen.

“De mondmaskers zouden deze week toch allemaal geleverd moeten zijn”, klinkt het op het kabinet van de burgemeester. “Vorige week zijn de laatste pakketjes vertrokken bij de maatwerkbedrijven. BPost heeft in principe 5 dagen de tijd om ze dan te leveren. Uitzonderlijk kan dat natuurlijk langer duren. En het gaat uiteraard ook om grote aantallen. Als er 1% van de 230.000 maskers vertraging oploopt, gaat dat al om 2.300 exemplaren natuurlijk. In elk geval, wie eind deze week nog geen mondmasker van de stad ontvangen heeft, mag contact opnemen met Gentinfo (09/210 10 10)”

Wie de mondmaskers wel al ontvangen heeft, is daar niet noodzakelijk blij mee. De maskers zijn immers nogal groot van formaat. Het is hetzelfde type dat geleverd werd in Aalst, en daar is er smakelijk om gelachen. De maskers bedekken niet alleen neus en mond, maar bij velen gewoon het hele gezicht. En dat is hier in Gent blijkbaar ook zo.

