Waalse tv-zender RTBF gaat Gent promoten in programma ‘Les Ambassadeurs’ Sabine Van Damme

04 augustus 2020

18u31 3 Gent Drie dagen lang kampeert de Waalse tv-zender met een hele ploeg in Gent, om de mooiste plekken van onze stad in beeld te brengen. Dat alles zal resulteren in promo-televisie van een uur lang voor de Arteveldestad.

“Eind september komt het programma op de RTBF, later zal het ook worden uitgezonden op TV5 Monde, een zender die alle Franstaligen over de hele wereld bereikt,” zegt Giedo Thiry, die met zijn bureau Gie.dee de ploeg naar Gent haalde. Gent komt in het programma Les Ambassadeurs, een populair programma met de in Wallonië immens populaire Armelle Gysen. Het programma zoomt in op wat een stad allemaal te bieden heeft. “We zijn wel weg gebleven van de Gentse Neuzen en de Tierenteyn Mosterd”, zeg Thiry. “Er wordt wel uitgebreid ingezoomd op het Lam Gods in de kathedraal, met een glansrol voor Kanunnik Ludo Collin. Ook heeft de bekende Waalse chef Jean-Philippe Watteyne samen met de Gentse chef Olly Ceulenaere echte Gentse waterzooi gemaakt, met vis. Dat gebeurde in de Vismijn. Vandaag werd er onder meer gefilmd aan Dok Noord, in Hal 16. Ook de fiets- en vaarroutes van Gent komen in beeld. Deze promocampagne voor onze stad kan alleen maar goed zijn, zeker voor de noodlijdende toeristische sector.