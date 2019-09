Vzw Woongift brengt 200 mensen samen voor startdag tegen armoede Yannick De Spiegeleir

15 september 2019

13u05 6 Gent In de faculteit Econom ie en Bedrijfskunde van de UGent verzamelden zaterdagnamiddag meer dan 200 mensen voor de startdag tegen armoede van vzw Woongift Gent.

De nieuwe organisatie wil een antwoord bieden op de concrete hulpvragen van een groeiende groep mensen die door de mazen van het officiële vangnet vallen. De vzw krijgt daartoe de erkenning en steun van de Koning Boudewijnstichting, die voor de vereniging een projectrekening opende.

Basiswerkers uit de sector en ervaringsdeskundigen bogen zich samen over verschillende thema’s als werk en economie, welzijn en gezondheid en samenleven en diversiteit. “Als elke Gentenaar wekelijks twee jaar lang één euro stort, kunnen we de wooncrisis volledig oplossen. We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat dit nooit zal gebeuren, maar we willen ons inzetten om de wooncrisis mee het hoofd te bieden”, zegt Rudi Van Landeghem, voorzitter van Woongift.Gent.

Zaterdag kwamen de aanwezigen al tot enkele concrete doelstellingen om de woon- en armoedeproblematiek aan te pakken. “Er is nood aan uitbreiding van opvangaanbod voor tijdelijke opvang en doorstroomwoningen, aan een centrale regie en ketenaanpak tussen al deze actoren rond wooncrisis en woonalternatieven én er is nood aan regie rond woonbegeleiding tussen alle actoren van onderuit op het terrein. Geef de dienst wonen de middelen om dat te doen”, richt Pascal Debruyne, ondervoorzitter van Woongift zich tot de beleidsmakers. “Dat alles moet gevolgd worden door de uitbreiding van het structureel aanbod.”

Meer informatie over Woongift Gent kan je terugvinden op hun website: https://www.woongift.gent