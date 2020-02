Vzw School van Toen start petitie om collectie te redden: “We vragen stad volwaardig alternatief na verkoop gebouw” Yannick De Spiegeleir

12u04 0 Gent Een petitie van vzw De School van Toen om de collectie van het gelijknamige schoolmuseum te vrijwaren is al meer dan 500 keer ondertekend. Een petitie van vzw De School van Toen om de collectie van het gelijknamige schoolmuseum te vrijwaren is al meer dan 500 keer ondertekend. De stad plant een verkoop van het gebouw aan het Klein Raamhof in 2022 om er opnieuw een school in onder te brengen . “We zoeken mee naar een alternatieve locatie”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

4.583 historische wandplaten, 17.400 schoolboeken, 12.500 foto’s. Het is een summiere greep uit de waardevolle collectie van De School van Toen die jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers op de been brengt, voornamelijk kinderen.

Maar volgens de School van Toen vzw is het erfgoed in gevaar nu de verkoop van het huidige museumgebouw aan het Klein Raamhof op de planning staat. “Al die materialen zijn er gekomen door schenkingen die we van honderden mensen en instanties de voorbije 25 jaar gekregen hebben”, klinkt het. “Wij zijn verantwoordelijk voor al dit materiaal en kunnen niet aanvaarden dat dit enorme erfgoed uit elkaar gehaald zou worden of ­– erger nog – ergens in een afvalcontainer zou terecht komen. Wij zoeken een nieuw onderkomen. Een gebouw of enkele lokalen waar we verder kunnen werken om dit waardevolle erfgoed verder te inventariseren en te ontsluiten. We vragen aan de Stad Gent om ons een volwaardig alternatief aan te bieden.”

Erfgoedvereniging

Schepen van Onderwijs Decruynaere zegt dat de stad wel degelijk aan die oproep tegemoet zal komen. “We onderzoeken op dit moment al – samen met de raad van bestuur van de vzw – of de werking rond de collectie als erfgoedvereniging kan verdergezet worden. De stad engageerde zich al om een oplossing te zoeken voor een nieuwe locatie voor deze werking. We hebben regelmatig overleg met de vzw en er staat al een nieuw gesprek gepland.”

De schepen verduidelijkt ook waarom de stad het gebouw aan het Klein Raamhof wil verkopen zodat er opnieuw een school kan komen. “We zetten volop in op het creëren van extra schoolplaatsen in het kader van de groei van onze stad. Tijdens de budgetbesprekingen heeft het voltallige schepencollege beslist om het voormalige schoolgebouw – dat sowieso renovaties nodig heeft – te verkopen aan een partner die er een actieve school in wil huisvesten.”