Vzw Refu Interim viert zijn vierde verjaardag Jeffrey Dujardin

14 juni 2019

19u37 0 Gent Refu Interim, de vzw die zich inzet voor de professionele zelfredzaamheid van nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen), gaat deze zomer zijn vierde werkingsjaar in. De organisatie, die gegroeid is uit een verrassende act op de Gentse Feesten van 2016, heeft intussen al meer dan 700 nieuwkomers de kans gegeven om vrijwilligerswerk te doen en zo hun sociale netwerk uit te breiden.

“We vinden dat geweldig dat dit gebeurd”, zegt Manuel Haezebrouck van Campo. Campo is één van de vele organisaties die gebruikt maakt van vzw Refu Interim. Refu Interim zit ondertussen naast Gent in Lokeren, Sint-Niklaas, Brugge en Eeklo zitten. “Het is een enorm positieve ervaring”, zegt Manuel. “In de Gentse cultuursector zijn we altijd op zoek naar manieren om diverser te worden. Doordat het zo een langdurig project is, zijn de vrijwilligers een deel geworden van Campo.”

Ook Liesbeth Vlerick van DOK is enorm enthousiast over de organisatie, “We werken al samen met Refu Interim sinds het begin en altijd met dezelfde mensen. We geven die mensen ook een opleiding, op twee maanden tijd zijn ze ingewerkt en kunnen ze zelfstandig werken. Het is meerwaarde aan onze groep. Je leert veel bij op menselijk vlak.”