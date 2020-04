Vzw Jong maakt speelpakketten op maat Jill Dhondt

02 april 2020

14u36 0 Gent Vzw Jong maakt speelpakketten op maat voor de haast honderd gezinnen waarmee ze vaak samenwerken. De pakketten zijn een vervanging voor de speelpleinwerking die normaal plaatsvindt in de paasvakantie.

Ieder pakket bevat naast knutselmateriaal, beweegoefeningen en spelletjes, ook informatiebrochures over het coronavirus in de taal van het gezin. “Op deze manier willen we de verveling tegengaan bij kinderen die de hele dag moeten binnen blijven”, zegt Yoka Van Hese van vzw Jong. De bundels worden op maat samengesteld, in die zin dat een gezin met vier kinderen vier tekeningen krijgt in plaats van één. Bovendien leent vzw Jong lijm, scharen en ander materiaal uit aan de gezinnen, als ze daar zelf niet over beschikken.

De pakketten zullen om de twee weken aan huis worden geleverd door de medewerkers, met de nodige afstand. Intussen hebben andere diensten en gezinnen interesse getoond. Zij kunnen een pakket digitaal ontvangen als ze dat wensen.

