Vuur van barbecue slaat even over, Hoogstraat afgezet Wouter Spillebeen Sabine Van Damme

01 augustus 2020

15u56 0 Gent De brandweer is deze middag iets voor 14 uur opgeroepen naar de Hoogstraat in Gent, waar een kleine brand begonnen was. Het vuur van een barbecue is even overgeslagen.

De brandweer kwam ter plaatse voor de brand de kans kreeg om uit te breiden. Het vuur was dan ook snel onder controle en er is enkel minieme schade. Er vielen ook geen gewonden. Om de bluswerken vlot te laten verlopen, heeft de brandweer wel de hulp gevraagd van de politie om de straat af te zetten.

Omdat het vuur aan barbecue ontstond, onderzoekt de politie ook of er geen sprake was van een samenscholing die door de coronaregels verboden is.