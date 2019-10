Vuilste huis van Sint-Amandsberg wordt leeggehaald HAA

15 oktober 2019

09u02 20 Gent Vanochtend is de opkuis van het vuilste huis van Sint-Amandsberg gestart. De bewoner kreeg zeven dagen de tijd om de rommel in zijn woning op te ruimen, maar heeft dat niet gedaan. En dus laat de Stad Gent het pand nu leeghalen en schoonmaken.

De bewoner van de woning, die jarenlang rommel verzamelde, kreeg vorige week te horen dat hij zijn huis verplicht moet opruimen. Hij kreeg hiervoor zeven dagen de tijd. Die termijn zit er inmiddels op, maar ter plaatse is er niks veranderd. Gents burgemeester Mathias Declercq laat het huis daarom door de Stad Gent opruimen.

Een driekoppig schoonmaakteam is vanochtend met de opruimwerken gestart. Later wordt nog een verdelgingsfirma verwacht, om onder meer het muizenprobleem aan te pakken. De bewoner in kwestie zal opdraaien voor de kosten. De man verblijft momenteel bij familie, nadat het huis vorige week onbewoonbaar werd verklaard. Hij mocht afgelopen week het pand enkel betreden om op te ruimen, maar dat is dus niet gebeurd.

Buren klagen al jaren over het vuilste huis van Sint-Amandsberg. Ze zijn opgelucht dat het nu wordt opgekuist. “Een nette man, maar ik heb hem nooit een vuilniszak zien buitenzetten”, getuigden buurtbewoners eerder deze maand nog op HLN.