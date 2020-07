Vuile Klap over de afgelaste Gentse Feesten: ’t zit in euw erte Sabine Van Damme

15 juli 2020

22u10 0 Gent Na een lange pauze is er eindelijk nog eens een filmpje van Vuile Klap. Stefaan De Winter en Jan Matthys hangen weer aan de achterkant van een Ivago-vrachtwagen, en verkopen er de meest hilarische onzin, dit keer over de afgeschafte Gentse Feesten. “Als gij de Feesten gaat vergelijken met uw ajuinen jeanetten festival, dan gaan we problemen krijgen he maat!”



Vuile Klap verdween naar de achtergrond toen Stefaan zich ‘outte’ als Open Vld-kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen. Dat paste niet bij het neutrale karakter van de filmpjes, dus werden er een tijdlang geen gemaakt. Maar nu zijn ze terug, gelukkig. EN dit keer gaat het dus over de Gentse Feesten, over de zon zien opkomen op de Vlasmarkt, over ontsmetten met alcohol en dus ook over Aalst carnaval, ook bekend als het ajuinen jeanetten festival. “En als ge ne kater hebt, kunt ge gewoon in uwe zetel toch naar de Gentse Feesten kijken”, en meer ongein. Het filmpje is vermoedelijk bedoeld om mensen af te raden naar Gent af te zakken dit weekend en volgende week, maar het is vooral om keihard te lachen.