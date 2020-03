Vrouwenstaking UGent: “twintig jaar geleden dat we zo’n actie op poten hebben gezet” Jill Dhondt

09 maart 2020

16u20 0 Gent Een deel van het personeel van de schoonmaakploeg, kinderopvang en restaurants van de Universiteit Gent legt vandaag het werk neer. Daardoor zijn de meeste resto’s en het kinderdagverblijf op de Isabellakaai gesloten. De staking werd uitgeroepen om de slechte arbeidsvoorwaarden, de hoge werkdruk en de lage lonen aan te kaarten.

De voorbije jaren lag de focus van de Vrouwenstaking van de UGent op seksisme en ongelijke kansen tegenover vrouwelijke onderzoekers en studenten. Dit jaar gaat de aandacht naar zorgfuncties binnen de UGent, die meestal worden ingenomen door vrouwen. “Dat zijn functies die slecht betaald en ondergewaardeerd worden”, zegt Sara De Vuyst van de UGent. “Zij zorgen voor de UGent, maar zorgt de UGent ook voor hen?”

De organisatoren van de Vrouwenstaking werkten dit jaar nauw samen met de vakbond ACOD. Die voeren sinds enkele maanden campagne om elke medewerker minstens 14 euro per uur te betalen. Daarnaast ijveren de vakbondsleden voor betere voorwaarden en arbeidsomstandigheden binnen de resto’s, kinderdagverblijven en schoonmaakdiensten. Tijdens de staking droegen de demonstranten hun eisen over, in een kuisemmer, aan de vice-rector Mieke Van Herreweghe.

Meeste studenresto’s gesloten

Tien van de veertien studentenrestaurants houden vandaag de deuren dicht, net zoals het kinderdagverblijf op de Isabellakaai. “De overgrote meerderheid van het personeel in de resto’s, de schoonmaakploeg en de kinderopvang staakt”, geeft Tim Joosen, vakbondsafgevaardigde bij ACOD, aan. “De resto’s voorzien slechts een tiende van hun maaltijden. Heel wat leden van de schoonploeg zijn afgekomen, hoewel het bedrijf hen had bang gemaakt.” Volgens de UGent zou daarentegen slechts 8 procent van de schoonmaakploeg staken.

Toch spreekt het ACOD van de grootste staking sinds jaren. “Het is geleden van begin de jaren 2000 dat er zo’n grote staking op poten werd gezet”, zegt Joosen. “Naast het zorgend personeel zijn ook studenten, professoren en andere medewerkers naar hier gekomen om mee te staken.” Het bestuur van de UGent gaf aan dat verder overleg zou volgen. “We willen dat in alle sereniteit doen”, klinkt het. “Daarom voeren we geen debat via publieke fora.”