Vrouw vrijgesproken voor belaging liefdesrivaal: “Onweerstaanbare dwang” Cedric Matthys

05 februari 2020

14u00 3 Gent Een 30-jarige vrouw uit Gent is dinsdagvoormiddag in het Gentse hof van beroep vrijgesproken voor de belaging van haar liefdesrivaal.

De dame van Bulgaarse afkomst maakte in 2017 de vrouw het leven zuur. Ze stalkte niet alleen haar liefdesrivaal, maar sloeg op een bepaald moment zelfs de ruiten van de wagen van het slachtoffer uit. In eerste aanleg wou de rechter de beklaagde laten interneren, maar hiertegen ging ze in beroep. De vrouw is intussen aan de betere hand. Ze zei dat de feiten destijds gebeurden uit “onweerstaanbare dwang” en wou graag haar blanco strafblad behouden. Het hof kon zich vinden in deze uitleg.