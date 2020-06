Vrouw verkracht door (valse) taxichauffeur: “Misschien al vaker gebeurd” Wouter Spillebeen

02 juni 2020

22u30 0 Gent Een Gentse vrouw die in september 2019 slachtoffer werd van een verkrachter, doet een oproep naar getuigen in het opsporingsprogramma FAROEK op VTM. De dader is taxichauffeur of deed zich voor als taxichauffeur en kwam met een smoes binnen in het appartement van de vrouw. “Omdat hij de hele tijd zo rustig was, dacht ik dat het al eens eerder gebeurd kon zijn”, getuigt het slachtoffer.

In de nacht van 2 op 3 september was de vrouw in het centrum van Gent uit geweest met vrienden. Rond 4 uur opteerde ze om aan de standplaats op de Vlasmarkt een taxi naar huis te nemen. “Ik neem wel vaker taxi’s”, getuigt de vrouw onder de schuilnaam Céline in FAROEK. “Ik voel me er comfortabel bij om vooraan te gaan zitten. In dit geval herinner ik me helaas niet of ik een gesprek heb gehad met de chauffeur of niet.” De taxichauffeur bracht Céline naar haar woning in de Meulesteedsesteenweg. Daar begonnen de smoesjes van de chauffeur.

De vrouw had geen cash geld bij, maar wel een bankkaart. De chauffeur zei echter dat hij enkel cash kon aanvaarden. Dan vroeg de man ook of hij even naar het toilet mocht. “Zo zijn we in mijn appartement gekomen. Nadat hij naar het toilet was geweest, begon hij weer over de betaling. Hij kwam rustig dichtbij staan en keek me in mijn ogen. Hij vroeg me op verschillende manieren hoe ik zou betalen. ‘Wat stel je voor dan?’, vroeg hij. Ik heb geantwoord dat we dan maar weer weg moesten, naar de bank”, vertelt het slachtoffer. “Na dat gesprek is het volgende dat ik me kan herinneren dat ik op mijn bed lag en dat hij voor me stond. Hij is op mij komen liggen. Ik vind het moeilijk om uit te leggen en probeer het misschien specifiek te verdringen. Ik kon gewoon niets doen. Ik lag er gewoon verlamd, zonder te kunnen reageren.”

Geregistreerd of niet?

Wat er die nacht nog gebeurd is, herinnert Céline zich niet goed. “Ik weet nog dat ik de dag nadien wakker werd en me al had gedoucht, wat ik normaal ’s avonds niet doe. Ik rook die man wel nog op mijn lijf. Ik voelde me heel vies. Nadien kreeg ik ook het gevoel, omdat hij zo rustig bleef en het vertrouwen kon winnen zonder agressief te zijn, dat hij erg goed wist wat hij deed. Misschien was het al vaker gebeurd”, vermoedt ze. De Gentse politie deelde die mening toen ze die dag aangifte ging doen. “Mogelijk zijn er inderdaad nog slachtoffers”, legt Wouter De Bosscher van de Gentse politie uit. “Omdat hij zeer kalm was, was hij mogelijk niet aan zijn proefstuk toe. Als vrouwen zich herkennen in het verhaal, is het belangrijk dat ze aangifte doen. Dat zou het onderzoek een hele stap vooruit kunnen helpen.”

De politie ging in de eerste plaats op zoek naar een verdachte onder geregistreerde taxichauffeurs. In Gent zijn er zo een duizendtal. Die zoektocht leverde niets op. “De routes die de chauffeur mogelijk kan, zijn uitgestippeld”, aldus De Bosscher. “Op die routes zijn de beschikbare camerabeelden opgevraagd en bekeken, maar die zijn negatief. De taxibedrijven zijn aangesproken, maar dat spoor loopt dood. Het is dan ook niet duidelijk of het gaat om een geregistreerde taxichauffeur. Het kan ook iemand geweest zijn die zich als taxichauffeur voordeed.”

Rollercoaster

Door de verspreiding van het opsporingsbericht hoopt de politie tips te krijgen over de identiteit van de man, die zich mogelijk wel vaker opstelt aan de stelplaats op de Vlasmarkt. De man heeft een blanke huidskleur, lichte ogen en heel kort, asblond haar. Hij is ongeveer 35 jaar oud, 1,75 meter lang, normaal gebouwd en Nederlandstalig. Opvallend is dat het slachtoffer hem omschrijft als afgeleefd en met wallen onder de ogen.

Céline wil niet alleen het signalement van haar verkrachter verspreiden, maar ook andere vrouwen waarschuwen voor de man. “Voor mij is het heel belangrijk dat andere vrouwen dit niet meemaken. Mensen moeten weten dat er verschillende soorten misbruik zijn. Er is niet alleen het agressieve misbruik, maar ook soorten die enkel mentaal en emotioneel aanwezig zijn. Daar wordt veel minder over gesproken en het lijkt moeilijk om mee naar voor te komen, maar het is zo belangrijk om ook dat aan te kaarten en om gehoord te worden”, zegt ze. “Na de feiten heb ik op een emotionele rollercoaster gezeten. Ik was mezelf en mijn plezier, mijn eigenheid en mijn zijn kwijt. Een deel van me is kapotgemaakt en ik weet niet of ik nog wel dezelfde persoon ben.”

Wie meer informatie heeft over de feiten of de verdachte, kan de politie contacteren op het gratis nummer 0800 30 300 of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.