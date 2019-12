Vrouw sukkelt water in aan dokken Didier Verbaere

21 december 2019

11u54 0

In de buurt van de Voormuide in Gent sukkelde een vrouw zaterdagochtend omstreeks 8 uur het water van de dokken in. Toen brandweer en politie ter plaatse waren, was ze reeds op eigen houtje uit het water geraakt. Ze was ook niet gewond. Volgens de politie van Gent gaat het om een accidenteel feit.