Vrouw getuigt over aanranding op Gentse Feesten: “Hij was continu meisjes aan het betasten” Wouter Spillebeen

29 juli 2019

18u34 26 Gent Twee vrouwen werden tijdens de Gentse Feesten het slachtoffer van verkrachtingen en zeven aanrandingen werden aangegeven bij de politie. Maar niet alle betastingen komen onder de aandacht van de flikken, blijkt uit de getuigenis van een bezoeker.

“Ik en een vriendin waren afgelopen vrijdag op weg naar Polé Polé toen ineens naast ons een jongen passeerde die gewoon de hand van mijn vriendin vastnam. Dan liep hij door en raakte hij de poep aan van een meisje voor ons”, begint de 24-jarige Betul haar verhaal. Zij en vriendin Natacha zakten van Geraardsbergen af naar de Gentse Feesten om een avond te dansen toen ze hun wegen kruisten met de handtastelijke jongen van rond de 20 jaar met lang zwart haar, een zwarte training en een T-shirt.

Betul en haar vriendin hielden de jongeman verder in de gaten. “Toen we aan Polé Polé waren, liep hij er weer. Opnieuw raakte hij mijn vriendin aan en in de drukte liep hij verder, continu andere meisjes te betasten. Ik heb hem op een bepaald moment een duw gegeven omdat hij bleef kijken naar mijn vriendin, maar in de drukte was hij snel weer verdwenen.”

Overal

Het was niet de eerste keer dat Betul dergelijke handtastelijkheden zag. Op verschillende evenementen profiteren sommigen van de drukte om vrouwen aan te raken. “Hogerop lijkt niemand erbij stil te staan dat het zo erg is. Ze zijn meer bezig met verkeersboetes uitdelen dan nadenken over hoe we ons niet veilig voelen.” Ze stapte dan ook niet naar de politie. “Net omdat het vaak gebeurt, denken we soms dat de politie er niet bij stilstaat. We vonden het dus ook niet echt nodig om naar de politie te stappen.” Ondanks pogingen van de politie om overal aanwezig en aanspreekbaar te zijn, verwittigt niet iedereen hen dus bij incidenten.

Ondanks de ervaring zal Betul zich niet laten tegenhouden om nog naar de Gentse Feesten te gaan. “Er lopen overal zulke mensen rond. We kunnen niet alleen maar thuis zitten. Maar ik leg me er niet zomaar bij neer. Er moet wel iets aan gedaan worden.”