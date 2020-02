Vrouw gestorven door onderkoeling in Gentbrugse Meersen Cedric Matthys

05 februari 2020

15u37 20 Gent Marta Dunova, de 62-jarige Slowaakse vrouw uit Oostakker, is dood teruggevonden. De dame verliet op 26 december haar woning in de Kleemstraat. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen stierf de vrouw aan onderkoeling.

Midden januari deed Koloman Duna (34) nog een oproep in deze krant. De man was op dat moment al weken op zoek naar zijn verdwenen moeder. Zij ging op 26 december rond 16 uur het huis uit en kwam daarna nooit meer terug. Duna trok heel Gent door en hing foto’s op van Marta Dunova in Antwerpen, Lokeren en Brussel. Ook zette hij op 12 januari een grootschalige zoektocht op poten in de Gentbrugse Meersen. Samen met de Gentse stadsdiensten, de lokale politie en de Slowaakse gemeenschap spitte hij het hele gebied uit.

Erg verward

Tijdens de zoektocht op 12 januari werd de dame niet gevonden. Pas vijf dagen later, op maandag 17 januari, trof iemand het lichaam van Marta Dunova aan. Ze lag levenloos naast het Kaasjeskruidpad in Gentbrugse Meersen. “Een wetsdokter voerde een autopsie uit op het lichaam”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. “Hij vond geen tekenen van geweld terug. Wel weten we dat de vrouw zich de laatste tijd erg verward gedroeg. Ze moet gestorven zijn door onderkoeling. Volgens het dossier zou er al even gelegen hebben.”