Vrouw én drie kinderen overgebracht naar ziekenhuis na ongeval tussen personenwagen en lijnbus Jeroen Desmecht

11 september 2019

20u12 8 Gent Een vrouw en drie jonge kinderen zijn woensdagavond gewond overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval ter hoogte van de Dampoort.

De feiten vonden rond 16 uur plaats aan het kruispunt van de Land van Waaslaan met de Pilorijnstraat, vlakbij het station Gent-Dampoort. De vrouw reed met drie kinderen, twee van elf en één 8 van acht jaar jong, in een personenwagen. Op de bewuste kruising kwam het tot een frontale botsing met een lijnbus. De hulpdiensten brachten alle vier de inzittenden van de personenwagen over naar het ziekenhuis. Geen van hen verkeert in levensgevaar. Op de bus raakte niemand gewond.