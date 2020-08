Vrouw dient klacht in nadat politie jongeren uit Blaarmeersen verwijdert: “Ziekelijk en verschrikkelijk machts­vertoon” Cedric Matthys

12 augustus 2020

16u58 106 Gent In de Blaarmeersen zijn sinds de start van de zomervakantie 115 pv’s uitgeschreven. Dat blijkt uit cijfers van de Gentse politie. De situatie in het recreatiedomein komt stilaan onder spanning. Zo diende een Gentse vrouw dinsdag een klacht in nadat de politie een groep jongeren van het terrein had verwijderd. “Ziekelijk en verschrikkelijk machts­vertoon”, schrijft ze in een bericht op Facebook.



Van wildzwemmerij tot drugsfeiten of vandalisme. De lijst van overtredingen die zich voordeden in en rond de Blaarmeersen is erg gevarieerd. Op onze vraag rakelde de Gentse politie alle pv’s op die de inspecteurs sinds 1 juli uitschreven. Sinds die datum gingen volgens de cijfers 115 overtreders op de bon. “Het gaat vooral om overlast”, licht Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie, toe. “Sommigen kregen een boete, omdat ze hun mondmasker weigerden te dragen, anderen speelden dan weer verstrekte muziek. Ook zie ik een pv voor het beschadigen van een wagen op de lijst staan. Er valt niet echt een lijn in te trekken.”

Heethoofden

Hoewel de Gentse politie vaak in Blaarmeersen patrouilleert, leiden niet alle incidenten effectief tot een pv. Dinsdagavond liep het bijvoorbeeld mis, nadat de zonnekloppers zich hadden verplaatst van de zwemvijver richting het station. Een honderdtal reizigers nam tegelijk de bus richting Gent-Sint-Pieters en tijdens die rit ontstond tumult. Enkele heethoofden klopten tegen de ramen, waarop De Lijn de hulp van de politie inriep. “Toen de bus aankwam aan het station leidden we de uittocht in goede banen”, zegt De Sutter. “We schreven geen pv’s uit, maar zetten de reizigers onmiddellijk op de trein.”

“Etnische zuivering”

Gezien de incidenten verhit de situatie intussen ook op Facebook de gemoederen. Zo plaatste een Gentse vrouw dinsdag een drukgedeelde post op Facebook. De avond ervoor was ze aanwezig op het recreatiedomein en zag ze hoe de politie een groep jongeren inrekende. In haar bericht spreekt de dame over ‘ziekelijk en verschrikkelijk machts­vertoon’. “Vele groepjes jongeren die Frans spraken en een donkere huidskleur hadden zijn (soms hardhandig ) het terrein afgezet”, schrijft ze. “Ze zaten veelal op hun handdoek of stonden samen. Ze speelden geen muziek, waren niet aan het voetballen,…”

De Gentse politie laat intussen weten dat de vrouw een klacht indiende naar aanleiding van de feiten. “Twee groepen Franstalige jongeren uit Brussel veroorzaakten problemen”, bevestigt De Sutter. “Ze weigerden hun mondmasker te dragen en voetbalden tussen de strandgasten. De veiligheidsagenten (van een private firma, nvdr.) wezen hen terecht, waarop ze agressief reageerden. Daarop werd de politie gebeld en grepen we in. De aanstoker van de bende namen we mee naar het kantoor en zat even in de cel.” Elke Decruynaere (Groen) gaf dinsdag, toen ze nog waarnemend burgemeester was, mee dat de klacht onderzocht wordt.