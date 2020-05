Vrouw die loopster in gezicht spuwde aan Watersportbaan voor rechter: “Ze vond het niet eens zo abnormaal” Wouter Spillebeen

28 mei 2020

12u11 5 Gent Een vrouw die aan de Een vrouw die aan de Watersportbaan naar een loopster spuwde omdat die opmerkte dat ze met haar groep de hele weg inpalmde, riskeert een celstraf van zes maanden. De vrouw was op wandel met vijf anderen toen de coronamaatregelen dat niet toelieten en gedroeg zich ook weerspannig toen de politie ter plaatse kwam. “Spuwen was gewoon een reactie op het gedrag van die loopster”, verdedigde de vrouw zich.

Een 27-jarige vrouw was op 7 mei rond 14.20 uur na haar werk bij de politie aan het lopen rond de Watersportbaan toen ze een groep van zes vrouwen tegenkwam. Omdat ze het hele fiets- en voetpad innamen, gaf de loopster daar een opmerking over. Daarop ontstond een conflict. Een van de zes vrouwen zou de loopster geduwd hebben en na wat geroep zei de loopster dat ze de politie zou bellen. De groep vrouwen kwam dichterbij en een van hen spuwde de loopster in het gezicht.

Daarop belde die laatste naar de politie. Toen die arriveerde, probeerde de spuwster weg te lopen, maar de agenten konden haar tegen de grond werken en arresteren. “Blijkbaar vond ze het spuwen niet eens zo abnormaal, want wat zou ze anders moeten doen in zo’n situatie?”, stelde de procureur. “Voor de coronatijden zou spuwen enkel minachtend geweest zijn, maar nu wordt het als zeer bedreigend gezien. Daarom wordt het beschouwd als het verspreiden van gevaarlijke stoffen die op zichzelf geen gevaar inhouden, maar wel de indruk geven gevaarlijk te zijn.”

Zes maanden cel gevorderd

Daarnaast staat de vrouw ook terecht voor inbreuken tegen de coronamaatregelen omdat ze met een te grote groep op wandel was, en voor weerspannigheid. De procureur vordert een celstraf van zes maanden, mogelijk deels met uitstel, en een boete van 800 euro. Een werkstraf zou ook een optie kunnen zijn, ware het niet dat de beklaagde verklaart medisch ongeschikt te zijn om te werken.

Ik vond haar manier van doen niet oké, zeker omdat ze mijn zwangere nicht aanviel. En ik liep niet weg voor de politie, we waren gewoon aan het wegstappen Spuwster in de rechtbank

De verdediging vraagt de opschorting van straf. Volgens de beklaagde was haar gespuw een logisch gevolg op het gedrag van de loopster. Die zou de zwangere nicht van de spuwster een lichte duw gegeven hebben. “Ze bleef maar aandringen”, zei de vrouw in de rechtbank. “Ik vond haar manier van doen niet oké, zeker omdat ze mijn zwangere nicht aanviel.” Dat ze probeerde weg te lopen van de politie, ontkent ze. “We waren gewoon aan het wegstappen.”

Toevallig elkaar ontmoet

De vrouw begrijpt ook niet waarom ze vervolgd wordt voor inbreuken tegen de coronamaatregelen. “Hier wordt het verteld alsof we met zes samen vertrokken zijn, maar dat is niet zo. We zijn elkaar gewoon toevallig tegengekomen en zijn dan met twee meter afstand van elkaar verder blijven wandelen.” Pas nadat de rechtbank haar meermaals uitlegde dat ook dat tegen de regels was, leek ze zich erbij neer te leggen.

Op 25 juni kent de vrouw haar straf.