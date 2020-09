Vrouw (25) sterft bij ongeval in Drongen, ook 29-jarige man zwaargewond naar ziekenhuis gebracht Dylan Vermeulen Sabine Van Damme

24 september 2020

09u20 38 Gent In de Noordhoutstraat in Drongen gebeurde deze ochtend een zwaar verkeersongeval. Een auto met twee inzittenden, een jong koppel, is er tegen een verlichtingspaal geknald. Een jonge vrouw van 25 uit Tielt werd uit de wagen geslingerd en is ter plaatse overleden. Een 29-jarige man uit Deinze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het was even na 5 uur toen de buurtbewoners een enorm lawaai hoorden. “Ik dacht eerst dat er inbrekers waren”, zegt een buur, die vlakbij de plaats van het ongeval woont. “Maar toen ik buitenkwam, zag ik een enorme ravage. Twee verlichtingspalen én een boom waren afgeknakt. Ik dacht nog even aan een onweer, maar zag toen een auto in de gracht liggen. Een jonge man kwam naar ons toe gelopen - de andere buren waren intussen ook buiten - en riep om hulp voor zijn vriendin. Die lag midden op straat. Maar voor haar kon geen hulp meer baten, jammer genoeg.”

Snelheidsremmers niet gekregen

De buurt verkeert in shock. “Nochtans was dit meer dan voorspelbaar", zeggen de bewoners. “Deze straat nodigt echt uit om snel te rijden. Het is een perfect aangelegde, rechte weg, waar wel een knik inzit hier verderop. Vermoedelijk is de bestuurder daar de controle over het stuur verloren. Jaren geleden hebben we de stad al gevraagd om snelheidsremmers te plaatsen in de Noordhoutstraat, maar dat bleek toen geen prioriteit. En nu is er dus deze tragedie.”

Uit auto geslingerd

Het parket bevestigt in grote lijnen. “Een wagen met 2 inzittenden raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg, botste tegen enkele bomen en een verlichtingspaal en kwam tot stilstand in de gracht. Eén van de inzittenden, een 25-jarige vrouw uit Tielt, werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. De tweede inzittende, een 29-jarige man uit Deinze, raakte zwaargewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.”

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er werd eveneens een wetsarts aangesteld.



