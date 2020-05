Vroeger en nu: Sint-Amandsberg en zijn torenspits met een verhaal Erik De Troyer

04 mei 2020

10u56 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Gent Weinig gebouwen in Gent zijn zo herkenbaar als het oud gemeentehuis van Sint-Amandsberg. Het neogotische gebouw werd gebouwd in 1883, elf jaar na de oprichting van Sint-Amandsberg als zelfstandige gemeente die was afgesplitst van de gemeente Oostakker.

Een imposante horlogetoren, een fantasierijke mix van spitsbogen, puntdaken en slanke hoektorentjes…het ontwerp van de Ledebergse architect Modeste de Noyette was op zijn zachts gezegd een bijzondere mengeling.

De torenspits van het gemeentehuis heeft een verhaal op zichzelf. Het is een bijna exacte kopie van de spits van het Belfort van Béthune in Noord-Frankrijk. De oorspronkelijke spits zoals hier op de foto overleefde de spectaculaire crash van een Duitse zeppelin in 1915, neergeschoten door de Britse piloot Reginald Warneford en brandend op het nabij gelegen klooster van de Visitatie gestort. Het was uiteindelijk een banale stormwind in 1935 die de houten torentop alsnog fataal werd.

Daarna mocht de gemeentelijke bouwmeester Jan Rooms een nieuwe, slankere spits ontwerpen die er vandaag nog steeds staat.

Op de foto is ook de toen nog niet-elektrische tramlijn van Gent naar Sint-Amandsberg, Oostakker en Lochristi te zien.