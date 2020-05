Vroeger en Nu: Portus Ganda, moderner maar niet mooier

Erik De Troyer

25 mei 2020

11u13 4

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Gent Wie enkel naar de oude foto kijkt zal misschien moeite hebben om zich te oriënteren. Niet verwonderlijk: op de kaaimuren en de kathedraal na is zowat alles verdwenen aan Portus Ganda.

Gent dankt zijn naam aan deze plek waar de Leie en de Schelde samenvloeien. ‘Ganda” is het Keltische woord voor samenvloeiing, dat nu voortleeft in de naam van de jachthaven Portus Ganda.

Ter hoogte van het Geraard de Duivelsteen, groeit in de negende eeuw een handelsnederzetting rond een kerk gewijd aan Sint-Jan, de latere Sint-Baafskathedraal. Deze foto uit het Gentse archief dateert van voor 1960, wanneer de Nederschelde tussen het Bisdomplein en de samenvloeiing met de Leie wordt gedempt. Door de aanleg van de Ringvaart verminderde toen de doortocht van schepen door het centrum van Gent en verdwijnen watergebonden activiteiten in de binnenstad. Dit stuk Nederschelde had nog maar weinig nut. De stinkende waterloop werd dan ook gedempt. Het zou tot 2018 duren vooraleer die beslissing ongedaan wordt gemaakt met de heropening van de Reep.

Grondig gemoderniseerd

De omgeving is sterk gemoderniseerd. Zowat elk gebouw op de oude foto is inmiddels verdwenen. Of het er ook op verbeterd is, is nog maar de vraag.

Het fraaie neogotische huis met trapgevels en gevelbeelden aan de Nieuwbrugkaai, helemaal rechts op de foto, was vroeger het woonhuis van beeldhouwer Aloïs De Beule, bekend van zijn beeldengroep Ros Beiaard in het Miljoenenkwartier.

In 1965 bouwt het aanpalende Sint-Lievenscollege op de grond van de inmiddels gesloopte woning een nieuwe schoolkapel met gesloten bakstenen straatgevels. De andere burgerhuizen met witte, bepleisterde lijstgevels, gelegen tussen de woning De Beule en de Oude Beestenmarkt, dateren van na de aanleg van de Nieuwbrugkaai in 1887. In de jaren zeventig verdwijnen ook zij voor het huidige, straatbrede appartementsgebouw met zeven bouwlagen.

Lelijkste gebouw van de stad

Aan de overzijde van het gedempt stuk Nederschelde laat de toenmalige RTT de hele Veermanstraat slopen. In de plaats komt een kantoortoren (nu bekend als de Belgacomtoren). Toen was dat een bijzonder modern gebouw, maar intussen kan het gebouw op minder bewondering rekenen. Het werd officieel verkozen tot lelijkste gebouw van de stad en krijgt binnenkort een totale make-over.

De Bavobrug is ook nieuw. Ze staat er sinds 2008.