Vroeger en nu: in 1956 met de auto om sigaretten in de Veldstraat Erik De Troyer

27 april 2020

08u00 2

Gent De Veldstraat is altijd een winkelstraat geweest, al kon men in 1956 nog gewoon de bolide voor de deur van de winkel parkeren wanneer men sigaretten nodig had.

Op deze foto uit 1956 zien we de huizenrij recht tegenover de vroegere Fnac, tussen de Zonnestraat en de Conduitsteeg. Na meer dan zestig jaar zijn de gevels nauwelijks veranderd. Enkel aan het meest linkse huis werd gesleuteld: het kreeg een verdieping erbij, maar de gevel werd een meter achteruit geplaatst, op dezelfde rooilijn als de andere huizen. De winkels en winkelpuien kunnen echter niet méér verschillen. Waar nu jeans, sneakers, handtassen en accessoires worden verkocht, was er toen een drukkerij en winkel van kantoorartikelen (Sauer, die ook reclame maakte voor de perforators van het merk Soennecker), een groothandel van stoffen (Franchomme & Co.) en een tabakswinkel.

Néron was het merk van de Gentse sigarenfabriek Vande Walle Frères aan de Heernislaan (die ook ateliers had in Knesselare en Sint-Niklaas). Cogétama - met een indiaan als mascotte - was als sigarenmerk de afkorting van Compagnie Générale de Tabacs Manufacturés, de firma van Franz Vanderhaeghen aan de Muinkkaai. Beide firma’s zouden later fusioneren. “Heren van stand haalden in deze winkel hun rookgerei en hun bolides konden ze toen nog gewoon voor de deur van de winkel parkeren. Dat veranderde in 1984, toen de Veldstraat als winkelwandelstraat werd heraangelegd en de auto’s uit het straatbeeld verdwenen”, zegt Guy Dupont van het archief Gent.

Vandaag zijn de winkels in dit gedeelte de laatste die niet in handen zijn van grote - vaak buitenlandse - investeerders.