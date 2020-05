Vroeger en Nu: De Watersportbaan van moeras naar ‘moderne’ wijk



18 mei 2020

Gent Een moerasgebied omvormen tot een moderne woonwijk. Dat was het plan achter de aanleg van de Watersportbaan in 1955. De plannen werden nooit helemaal voltooid en ook de Olympische Spelen waarvoor de enorme geul werd uitgegraven, kwamen nooit naar onze stad.

Het ruime gebied rond de Watersportbaan was eigenlijk één groot moeras. Het aanleggen van de 2.300 meter lange en 76 meter brede roeibaan was de oplossing om heel dat gebied op te hogen en droog te leggen. Op 25 oktober 1954 ging de eerste spadesteek de grond in. Grijperkranen groeven eerst een smalle geul, zodat een zware cutterzuiger aan de slag kon om de eigenlijke baan uit te graven en de uitgegraven aarde weg te zuigen. Van de zuigers vertrokken kilometerslange buizen naar de op te spuiten terreinen. Die buizen werden voortdurend verlegd, zodat in zes maanden tijd veertig hectare rondom de Watersportbaan ongeveer twee meter werd opgehoogd.

De aanleg gebeurde met het oog op twee grote evenementen. Het Europees kampioenschap roeien op het einde van de zomer van 1955: daar kwamen 35.000 toeschouwers op af. Vijf jaar later hoopte België de Olympische Spelen binnen te halen waardoor de roeicompetitie naar Gent zou komen. Dat lukte niet. De Spelen vonden dat jaar plaats in Rome.

Plan voor overdekt voetbalstadion

Tussen 1959 en 1965 werden sociale flatgebouwen ingeplant tussen het groen. Het grootste deel van het projectgebied, gelegen ten westen van de Leiearm werd ontwikkeld tot het huidige sport- en recreatiepark Blaarmeersen. Niet alle plannen werden gerealiseerd. Door het oplopende kostenplaatje sneuvelden de plannen voor een overdekt stedelijk sportcentrum… en een overdekt voetbalstadion.

Deze foto uit het Gentse archief werd genomen tussen 1955 en 1965, toen de eerste hoogbouw er werd gerealiseerd.