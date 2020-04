Vroeger en Nu: De Vlaanderenstraat als bezet gebied Erik De Troyer

20 april 2020

09u49 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Gent een bezette stad. Het Duitse leger gebruikte de stad als Etappe (logistiek centrum) voor de bevoorrading van de troepen aan het front, de verzorging van zieke en gewonde soldaten en het verblijf van soldaten met verlof of in opleiding. Tijdens de oorlog waren er voortdurend zo’n 12.000 Duitse soldaten in Gent gekazerneerd. In de lente van 1916 maakte de Photographische Abteilung van de Kommandantur Gent een fotoboek van de Duitse aanwezigheid in Gent, dat bedoeld was als souvenir-album. De originele fotoafdrukken werden later aan de burgemeester van Gent geschonken en zijn nu een Topstuk in de collectie van Archief Gent.

Deze foto toont het dagelijks verkeer van koetsen, voetgangers, fietsers, stootkarren en de elektrische tram aan het kruispunt van de Vlaanderenstraat en de Brabantdam, in de richting van de Sint-Baafskathedraal. De officiële naam van dit kruispunt is Hippoliet Lippensplein. De suikerbaron Hippolyte (met een y) Lippens was de liberale burgemeester van Gent van 1882 tot 1895. Tijdens zijn bestuur werden de Vlaanderenstraat, de Limburgstraat en de Henegouwenstraat aangelegd. Deze statige boulevards naar Parijs’ model vormden de nieuwe verbindingswegen tussen het Zuidstation en het stadscentrum.

Opvallend is de straatlantaarn links op de foto met de opvallende wegwijzer naar ‘Wintergarten’. Dit was de naam van de latere feestzaal Coliseum aan de Kuiperskaai, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst deed als soldatencinema. Dit art-nouveaugebouw naar ontwerp van Geo Henderick (1911) werd afgebroken voor de bouw van het Urbiscomplex Gent Zuid begin jaren 90. De originele gietijzeren spanten van het Coliseum zijn vandaag wel nog te zien. Ze werden gerecupereerd voor de constructie van de centrale hal van het shoppingcenter.

Ook zichtbaar op de foto. Hotel Ganda, dat in die tijd een hippe stek in de stad was waar de beau monde feest kwam vieren.

Schuif de witte bol op de foto hierboven van links naar rechts om de Vlaanderenstraat en Brabantdam vroeger en nu te zien!