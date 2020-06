Vroeger en nu: de opgeblazen treinbrug aan de Brugse Vaart Erik De Troyer

22 juni 2020

Deze foto van juli 1940 toont wat overblijft van de Westerringspoorwegbrug nadat ze in mei 1940 werd opgeblazen om de opmars van de Duitse troepen te belemmeren. Die brug maakte deel uit van de spoorlijn die ooit helemaal rond Gent ging.

Aan de overkant van het water ligt de Groendreef. Helemaal links is het torentje van de rijkswachtkazerne (nu de Federale Politie). De grote bakstenen fabrieksschoorstenen rechts in het beeld hoorden bij de nu verdwenen textielfabriek NV Manila, een spinnerij van hennep en jute. Nu herinneren enkel nog de straatnamen en de arbeidershuizen langs het kanaal aan deze brok textielverleden van Gent.

De spoorwegbrug over de Brugse Vaart was een onderdeel van de spoorlijn rond Gent. De aanleg van het oostelijke gedeelte van de ringspoorweg, tussen de stations van Gent-Zuid en Gent-Dampoort via Ledeberg en Gentbrugge, was klaar in 1872. Een jaar later werd de lijn in het noorden doorgetrokken naar Gent-Muide en vandaar stadinwaarts naar het goederenstation Gent-Rabot. Het westelijke ringspoor, dat deze twee stations verbond met het in 1912 geopende Sint-Pietersstation, werd pas in 1923 afgewerkt.

Eerst reden er enkel goederentreinen, maar vanaf 1928 ook reizigerstreinen. Aan de Maïsstraat takte de spoorlijn aan op de lijn naar Eeklo. Vandaar ging het in een grote boog langs de gemeentegrenzen met Wondelgem en Mariakerke, met haltes aan de Dikkelindestraat en de Eeklostraat. Aan de overkant van de Brugse vaart stopte de trein nog aan de Brugsesteenweg, doorkruiste de Bourgoyen op de verhoogde berm die nu een wandelpad is en hield een laatste keer halt aan de Drongensesteenweg. Veel succes had deze spoorlijn echter niet en in 1952 werd hij buiten werking gesteld en opgebroken. Dit maakte het mogelijk om dwars op het traject van de Drongensesteenweg naar Gent-Sint-Pieters de Watersportbaan te graven en de Blaarmeersen te ontwikkelen.

Het bewaarde stuk van de oude spoorwegbedding werd vanaf de jaren 1990 ingericht als fietspad tussen Mariakerke en Wondelgem. Op de plaats van de Westerringspoorbrug ligt sinds 1999 de blauwe fietsersbrug. De ontwerper, ingenieur Luc Hesters van de Vlaamse Waterweg, tekende ook de plannen van de Predikherenbrug aan Dille & Kamille.