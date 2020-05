Vroeger en Nu: De Korenmarkt in de jaren 60 Erik De Troyer

11 mei 2020

Gent Vandaag is het nagenoeg ondenkbaar maar in de jaren 1960 - toen deze foto werd genomen - waren auto's op de Korenmarkt nog heel gewoon. Pas in 1997 werd de Korenmarkt autovrij dankzij de invoering van het voetgangersgebied in de Gentse binnenstad. Enkele jaren later, in 2001, viel ook het doek over de Sarma aan de Korenmarkt. Het gebouw werd toen omgevormd tot een winkelcomplex voor onder meer Hema, Blokker en C&A.

Op die prominente plek op de hoek van de Korenmarkt en de Donkersteeg stond al 120 jaar geleden een warenhuis: de Grand Bazar. Toen die rond 1930 naar de Veldstraat verhuisde, kwam hier de nieuwe supermarkt SARMA (een Frans letterwoord voor Société Anonyme pour la Revente des articles de Masse). Die had een eenvoudig verkoopsmodel, aangepast aan de crisis van de jaren 1930: de massaverkoop van huishoudartikelen aan een aantal vaste prijzen.

Een felle brand in 1946 legde het hele complex in de as. De Sarma werd in 1959 vervangen door een nieuwbouw van staal en beton die voorzien werd van voorzetgevels: aan de ene kant een gereconstrueerde 17de eeuwse trapgevel, aan de andere kant een eigentijdser exemplaar.

De nieuwe Sarma opende op 18 augustus 1960. Volgens het Sarmakrantje ‘het grootste en ongetwijfeld het modernste en schoonste grootwarenhuis van Europa’. Deze blijde gebeurtenis werd daags tevoren aangekondigd door een Assepoester die in haar koets alle wijken van Gent aandeed. Op de opening zelf was er een monstertoeloop voor de 1 frank-verkoop.

Ook opmerkelijk. Hotel Wilson, waar nu de McDonalds is gevestigd en ook het gebouw van Ciné Plaza, dat we nu allemaal kennen als de Sphinx Cinema.